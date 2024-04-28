Erzurumspor FK, Ahlatcı Çorum 2-1 mağlup etti

TFF 1'nci Lig 32'nci hafta maçında Erzurumspor FK, evinde Ahlatcı Çorumspor'u maçın ikinci yarısında 50'nci dakikada Celal ve 90+6'da Mustafa Yumlu'nun attığı gollerle 2-1 kazandı. Konuk ekibin golü 86'ncı dakikada Verhydt'den geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
15'inci dakikada gelişen Erzurumspor atağında Gürkan'ın ortasına yükselen Eren Tozlu'nun kafa şutunda top kale direğinin üstünden auta gitti.
23'üncü dakikada Mustafa Yumlu, ceza alanı önündeki Eren Tozlu'ya pas çıkardı. Eren Tozlu'nun ceza alanına girerken sert şutunda kaleci Hüseyin gole izin vermedi.
31'inci dakikada ceza sahasında Süleyman Koç'un şutunda Eren Tozlu'ya çarparak havalanan topu kaleci Hüseyin parmak uçlarıyla kornere gönderdi.
38'inci dakikada Nalepa'nın pasıyla rakip kaleye yönelen Ahmet İlhan'ın pozisyonu ofsaytla sonuçlandı.
45'inci dakikada Ahmet İlhan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa Hakan sert vurdu. Top, Ufuk'a çarparak kornere gitti.
45+1'nci dakikada köşe atışından gelen topa yükselen Toure'nin şutunda topu Göktuğ son anda kornere gönderdi.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
46'ncı dakikada ceza alanına ortalanan topu Rosheuvel düzelterek müsait durumdaki Özgür Sert'e gönderdi. Özgür Sert'in şutunda top kaleci Hüseyin'de kaldı.
50'inci dakikada sol kanattan Rosheuvel'in ortasında topu düzelten Celal, rakip defansı geçtikten sonra sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0.
56'ncı dakikada ceza alanında Celal'in hareketiyle Ahmet İlhan'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasına gösterdi. Erzurumsporlu futbolcuların itirazı üzerine VAR'ae giden hakem, penaltı kararını iptal etti.
79'uncu dakikada Rosheuvel, ceza sahasının ortasından sert vurdu, topu kaleci Hüseyin son anda yakaladı.
86'ncı dakikada gelişen Çorumspor atağında sol kanattan yapılan ortada topu önünde bulan Verhydt, Mustafa Yumlu'yu geçtikten sağ ayağının üstüyle topu ağlara gönderdi. 1-1
90+6'ncı dakikada Mustafa Yumlu'nun ceza alanı çizgisi önünde sol çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1
Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi takım, 2-1 kazandı.