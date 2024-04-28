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Giriş Tarihi: 28.4.2024 18:37

Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u 3-1'le yıktı

Eyüpspor, Şanlıurfaspor’u 3-1’le yıktı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Şanlıurfaspor evinde karşılaştığı Eyüpspor’a 3-1 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Şanlıurfaspor evinde karşılaştığı Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası içine girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

42. dakikada ceza sahası dışından Caner Erkin yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

47. dakikada Rosario'nun ceza sahası içinde topa elle müdahalesinde hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

74. dakikada Gianni Bruno'un gelişine vurduğu top ağlarla buluştu. 1-3

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Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u 3-1'le yıktı
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