Rey Manaj golü attı Konya ateşte kaldı!

Avrupa kupalarınakatılmahedefinikovalayanEMS YapıSivasspor sahasındakarşılaştığıTÜMOSAN Konyaspor'u takımın yıldızı Rey Manaj'ın tek golüyle mağlup ederek önemli 3 puanı aldı.Bu sonuçla puanını 48 yaparak yenilmezlik serisini 4 maça yükselten Bülent Uygun'un öğrencileri, çıkışını sürdürdü. 36 puanda kalan Konyaspor ise ateş hattından uzaklaşamadı.Bu sezon Süper Lig'deki 18'inci golünü Konyaspor filelerine gönderen Rey Manaj, Sivasspor tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu oldu. Arnavut yıldız, ayrıca üst üste 10 iç saha maçında fileleri sarstı.