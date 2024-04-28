Rey Manaj golü attı Konya ateşte kaldı!

Avrupa kupalarına
katılma
hedefini
kovalayan
EMS Yapı
Sivasspor sahasında
karşılaştığı
TÜMOSAN Konyaspor'u takımın yıldızı Rey Manaj'ın tek golüyle mağlup ederek önemli 3 puanı aldı. 86. dakikada uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla ağları buldu.
Bu sonuçla puanını 48 yaparak yenilmezlik serisini 4 maça yükselten Bülent Uygun'un öğrencileri, çıkışını sürdürdü. 36 puanda kalan Konyaspor ise ateş hattından uzaklaşamadı.
TARİHE GEÇTİ
Bu sezon Süper Lig'deki 18'inci golünü Konyaspor filelerine gönderen Rey Manaj, Sivasspor tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu oldu. Arnavut yıldız, ayrıca üst üste 10 iç saha maçında fileleri sarstı.