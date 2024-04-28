Şaşırtan karar: Dzeko kulübede

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürpriz bir kararla Edin Dzeko'yu yedek soyundurdu. Kartal'ın tercihi büyük tartışma yarattı. 20 golü bulunan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon ilk kez bir lig maçına kulübede başladı. Kartal, forvette Batshuayi'yi tercih etti.23 karşılaşmanın 22'sinde sonradan oyuna giren Batshuayi, Kayseri'de 11'de forma giyip, 3 gol atmıştı. Dzeko ve Batshuayi 74'te yer değiştirdi.Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Sedyeyle soyunma odasına götürülenTürk futbolcu sayısını tutturmak için Becao'nun yerine ise Çağlar maça dahil oldu. Ayak bileğinden sakatlanan ve adalesinde sorun olan İsmail'in durumu, yapılacak kontroler sonrası netlik kazanacak.Sivasspor maçında teknik ekip kararıyla kadroya alınmayan Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci dünkü derbide de yoktu.Fenerbahçe, beklentileri karşılaşamayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.