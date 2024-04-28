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Giriş Tarihi: 28.4.2024 18:04 Son Güncelleme: 28.4.2024 18:51

SON DAKİKA HABERİ: Göztepe, Süper Lig'e yükseldi! İzmir ekibi 2 sezon sonra geri döndü

SON DAKİKA HABERİ: Göztepe, Süper Lig’e yükseldi! İzmir ekibi 2 sezon sonra geri döndü

SON DAKİKA HABERİ: Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve puanını 66'ya yükseltti. İzmir temsilcisi bu skorla beraber bitime 2 hafta kala puan cetvelini 2. sırada tamamlamayı garantileyerek Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Trendyol 1 Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor'un ardındın Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakika Messaoudi, Yiğit Efe'nin hatalı pasında orta sahadan gelen pasta topu kontrol edip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul üzerine gelen meşin yuvarlağı kurtardı.

33. dakikada Göztepe'de Yalçın'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ogün'ün kale önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Çetin'de kaldı.

41. dakikada Dennis ceza sahası dışında kontrol ettiği topla birlikte ceza sahasına girip pasını kale önündeki Romulo'ya bıraktı. Romula boş kale önünde sağ ayağıyla meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarı gönderdi.

77. dakikada Doğan'ın pasında topu önüne alıp iki rakibinin arasından geçip ceza sahası içine giren Fıratcan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90+3. dakikada Lundqvist orta sahada Musa'dan kazandığı topu solundaki Kubilay'a bıraktı. Kubilay'ın ceza sahası içi solundan ortasında Lundqvist'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

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SON DAKİKA HABERİ: Göztepe, Süper Lig'e yükseldi! İzmir ekibi 2 sezon sonra geri döndü
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