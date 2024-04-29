Muslera son 5 yılın zirvesini gördü!





AVRUPA'NIN EN İYİ İKİNCİ ELDİVENİ

Süper Ligde 33 karşılaşmada maç başına 0.6 gol yeme ortalaması tutturan Muslera, kalesine isabet eden şutların %81.4'ünü durdurmayı başardı. Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde Sommer (İnter) ile en yüksek 2. kurtarış yüzdesine ulaşan 37 yaşındaki eldiven, sadece PSG'den Donnarumma'ya (%84.5) geçildi.

Uruguaylı kaleci, bu sezon bir kez bile hatalı çıkış yapmazken topa başarılı çıkışta 1.1 ile zirveyi gördü. Kalesini 17 kez gole kapatarak kendisine ait rekoru geliştirirken, maç başına tehlike engelleme (1.1) karnesinde de pik yaptı.