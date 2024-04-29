TFF’den Ankaraspor-Nazillispor maçıyla ilgili inceleme

TFF 2 Lig'de Ankaraspor-Nazilli Belediyespor, dün Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca iki takımın da hiç şut çekmemesi dikkat çekmişti. Sarı ve kırmızı kartın çıkmadığı karşılaşmada sadece 2 korner atıldı.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Ankaraspor maçı 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faulle tamamladı. Müsabakanın ardından Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantiledi.



TFF İNCELEME BAŞLATTI

TFF, şike iddiaları üzerine Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı.

90. dakikada Nazilli Belediyesporlu oyuncu gole giderken rakip savunmacı atağı kesmiş ve konuk ekibin oyuncusunun üzerine yürümüştü.