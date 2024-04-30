Ankara-Nazilli maçına TFF’den soruşturma!

Türkiye, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçını konuşuyor. Aydın ekibi, ligde kalmak için sahaya çıkarken Başkent takımı da play-off bileti istiyordu. Mücadale 0-0 biterken her iki takım da istediğini aldı. Ancak maçın istatistikleri ile birlikte başlayan tartışmaların ardından TFF de soruşturma başlattı.
İki takımın da sıfır şut attığı, Ankaraspor'un sadece 2 korner kullandığı ve konuk takımın hiç korner atamadığı maçta sadece 1 ofsayt kararı çıkarken, tartışmalar da arttı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, konuyla ilgili olarak inceleme başlattı. Soruşturma sonrasında şike iddialarını doğrular nitelikte bulgulara ulaşılırsa, hukuk kurulu dosyayı etik kuruluna sevk edecek ve yasal süreç başlayacak.