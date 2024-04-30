Ankara-Nazilli maçına TFF’den soruşturma!

Türkiye, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçını konuşuyor. Aydın ekibi, ligde kalmak için sahaya çıkarken Başkent takımı da play-off bileti istiyordu. Mücadale 0-0 biterken her iki takım da istediğini aldı.İki takımın da sıfır şut attığı, Ankaraspor'un sadece 2 korner kullandığı ve konuk takımın hiç korner atamadığı maçta sadece 1 ofsayt kararı çıkarken, tartışmalar da arttı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, konuyla ilgili olarak inceleme başlattı.