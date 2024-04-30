Beşiktaş’ta hedef belli! Ya son 4 maç, ya da kupa…

Ara transferde 4 oyuncuyu kadrosuna katıp 22 milyon Euro bonservis ödemesi yapmasına rağmen Beşiktaş için işler daha da kötüye gitti. Son 7 haftada sadece 1 kez kazanan siyah-beyazlılar, puan cetvelinde 5. sıraya geriledi.

Avrupa'ya gidememe tehlikesi ile karşı karşıya kalan Kartal'ın ya son 4 maçta gaza basması ya da Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi şart oldu. 51 puana sahip Beşiktaş'ı 49 puanlı Kasımpaşa ve Çaykur Rize takip ediyor. Kartal'ın en büyük sıkıntılarından biri de form grafiği oldukça kötüyken, ligde kalan 4 maçından 3'ünü kendisini takip eden Rize, Alanya ve Kasımpaşa ile oynayacak olması.

'Bir çuval incir berbat olmasın' mesajını teknik heyet ve futbolculara veren yönetim, kalan maçlarda puan kaybı için bahane istemiyor.

TALİBİ ÇOK ŞANSI AZ

Avrupa'ya gidip gitmeme sıkıntısı içindeki Beşiktaş, diğer yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını yapmaya çalışıyor. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Mario Hermoso ile Düsseldorf'ta kiralık olarak başarılı bir sezon geçiren Christos Tzolis siyahbeyazlıların en büyük iki hedefi… 28 yaşındaki Hermoso için 3 milyon Euro'nun üzerinde bir yıllık ücret, oyuncuya önerildi. İspanyol stoper, fiyatta artış ve imza parası istiyor. Bonservisi İngiliz ekibi Norwich City'de olan Christos Tzolis ise Bundesliga 2'de Düsseldorf ile olağanüstü bir sezon geçirdi. 22 yaşındaki Yunan hücum oyuncusunu çok sayıda takım isterken, Beşiktaş'ın şansı az görünüyor.