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Giriş Tarihi: 30.4.2024 16:11 Son Güncelleme: 30.4.2024 17:09

Endrick yerine Galatasaray'ın yıldızı!

Endrick yerine Galatasaray’ın yıldızı!

Brezilya ekibi Palmeiras, Real Madrid'e imza atan ve yeni sezonda İspanyol devinin formasını giyecek olan oyuncusu Endrick'in yerine Galatasaray'ın yıldızını getirmeye hazırlanıyor.

Palmeiras'tan Real Madrid'e transfer olan ve yeni sezonda dünya devinin formasını giyecek olan Endrick tüm dünyanın dikkatini çekti. Brezilya ekibi Palmeiras ise Endrick'ten boşalan yeri Galatasaray'ın yıldızı ile doldurmayı düşünüyor.

Galatasaray'a ara transfer döneminde Fulham'dan kiralık olarak gelen fakat beklentilerin altında kalan Carlos Vinicius, Palmeiras'ın transfer listesine girdi.

Brezilya ekibi, Fulham ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Vinicius için İngiliz kulübüne teklif yapacak. (Sporx)

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Endrick yerine Galatasaray'ın yıldızı!
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