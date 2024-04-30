Endrick yerine Galatasaray’ın yıldızı!

Palmeiras'tan Real Madrid'e transfer olan ve yeni sezonda dünya devinin formasını giyecek olan Endrick tüm dünyanın dikkatini çekti. Brezilya ekibi Palmeiras ise Endrick'ten boşalan yeri Galatasaray'ın yıldızı ile doldurmayı düşünüyor.
Galatasaray'a ara transfer döneminde Fulham'dan kiralık olarak gelen fakat beklentilerin altında kalan Carlos Vinicius, Palmeiras'ın transfer listesine girdi.
Brezilya ekibi, Fulham ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Vinicius için İngiliz kulübüne teklif yapacak. (Sporx)