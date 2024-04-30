Joao Felix’i al, Ferran Torres’i ver

La Liga devi Atletico Madrid, ezeli rakibi Barcelona'ya flaş bir transfer teklifiyle gitti. Sport'ta yer alan habere göre; Diego Simeone'nin takımı, Joao Felix'İn bonservisini almak isteyen Barcelona'ya Ferran Torres takasını önerdi. 24 yaşındaki genç yıldızın Barcelona'dan ayrılmak istemdiği belirtildi. İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Madrid temsilcisine ise Barça'dan Ansu Fati teklif edildi.

ANSU FATI KABUL GÖRMEDİ

Oyuncunun Brighton'daki performansını beğenmeyen Atletico Madrid, Ansu Fati teklifine sıcak bakmadı. Anlaşma sağlanamaması durumunda Joao Felix, sezon sonunda Atletico Madrid'e geri dönecek.