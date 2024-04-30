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Giriş Tarihi: 30.4.2024 11:40

Joao Felix'i al, Ferran Torres'i ver

Joao Felix’i al, Ferran Torres’i ver

Atletico Madrid, Barcelona'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Joao Felix karşılığında Katalan ekibinden Ferran Torres'i istedi.

La Liga devi Atletico Madrid, ezeli rakibi Barcelona'ya flaş bir transfer teklifiyle gitti. Sport'ta yer alan habere göre; Diego Simeone'nin takımı, Joao Felix'İn bonservisini almak isteyen Barcelona'ya Ferran Torres takasını önerdi. 24 yaşındaki genç yıldızın Barcelona'dan ayrılmak istemdiği belirtildi. İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Madrid temsilcisine ise Barça'dan Ansu Fati teklif edildi.

ANSU FATI KABUL GÖRMEDİ
Oyuncunun Brighton'daki performansını beğenmeyen Atletico Madrid, Ansu Fati teklifine sıcak bakmadı. Anlaşma sağlanamaması durumunda Joao Felix, sezon sonunda Atletico Madrid'e geri dönecek.

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Joao Felix'i al, Ferran Torres'i ver
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