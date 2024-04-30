Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından siyah beyazlılar puanını 38'e yükselterek ligde kalmayı başardı. Ankaraspor ise 57 puanla Play Off biletini kaptı. Ligde 16. sırada yer alan Zonguldak Kömürspor ise küme düşen son takım oldu.



TEK BİR ŞUT BİLE ATILMADI



Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan mücadele tek bir bile atılmamış olması ve son dakikalarda Nazilli Belediyespor'un atak geliştirmek istemesine Ankarasporlu futbolcuların tepki göstermesi şike iddialarını gündeme getirdi.

TFF SORUŞTURMA BAŞLATTI



Söz konusu maçın 0-0 sonuçlanmasıyla küme düşen Zonguldak Kömürspor, müsabakada şike yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. TFF, müsabakayla alakalı inceleme başlattı.

NAZİLLİ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ



Futbol kamuoyunun ve özellikle de sosyal medyanın gündemine oturan bu karşılaşmaya ilişkin ise Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, açıklamalarda bulundu. Şahin Kaya, Zonguldak Kömürspor'un algı operasyonu yaptığını söyledi ve şike iddialarını kesin bir dille reddetti. Alınan sonucun futbolun olağan akışında görülen bir şey olduğunu kaydeden Başkan Kaya, "Daha önce 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray - Strum Graz maçında da oldu. 1 puanın yettiği yerde 2 takımın da riske girmemesi ve top çevirmesi çok normal. Maçta şut olmadığına ilişkin istatistik paylaşılıyor. Vanspor'un 6-1 bittiği maçında istatistiklerin hepsi sıfır. Bu platformlarda 2 ve 3.liglerin istatistikleri yapılmıyor" dedi.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR'A TEPKİ



Kaya, "Biz 2 milyon 300 bin TL para için 3 puanımızı sildirdik. Zonguldak ise 800 bin TL para için 3 puanını sildirdi. 3 puanları silinmeseydi bugün ligde kalacaklardı. Kendi başarısızlıklarını örtmek için Ankaraspor ile şike yaptığımız söyleniyor. Buna kesinlikle katılmıyoruz. Kınıyoruz da. Bizim kimseyle şike pazarlığımız söz konusu olamaz. Zonguldak taraftarı hatayı kendi yönetiminde arasın" diyerek Zolguldak Kömürspor'u hedef aldı.

"BİZİM ŞİKE YAPACAK PARAMIZ DA YOK"



Şike yapacak paralarının olmadığının da altını çizen Kaya, "Bizim şike yapacak paramız da yok. Bunu bütün kamuoyu biliyor. Çok cüzi miktarlara takım kurmuş bir yönetimiz. Bu algılara kimsenin itibar edeceğini düşünmüyorum. İki takımın da riske girmemesi çok normal. 25. dakikada Serhat Aslan kardeşimizin çapraz bağları koptu. Madem bu kadar şey bir maçtı, benim kardeşimin neden çaprazları koptu?" sözlerini dile getirdi.

"FUTBOLCULARIN TEPKİSİ KÜFRE"



Kaya, mücadelenin son dakikalarında Tibet Öniz ile rakip İbrahim Sürgülü arasında yaşanan ve sosyal medyanın gündeminde oturan pozisyona ilişkin ise "İkili mücadele esnasında Tibet'in ağzından küfü çıkıyor. Ankarasporlu futbolcuların tepkisi ağzından çıkan küfre. Tibet de o küfrü pozisyon icabı yaptığını söyledi. 'Ben özrümü diledim, konuyu kapattık' dedi. Orada bir diğer oyuncu da arkadaşımız sakat neden dışarı atmadınız diye tepki gösteriyor. Buralardan bir şey tutturamazlar. Biz anlımızın akıyla bu sezonu bitirdik. Nazillispor büyük camiadır. İlçe takımı olabiliriz, onlar il takımı olabilir, lobisi siyaseten daha kuvvetli olabilir ama Nazillispor ağır taştır altında kalırlar" değerlendirmesini yaptı.

"ZONGULDAK KÖMÜRSPOR YÖNETİMİ ŞİKE YAPIYOR"



4 haftadır kendi rakipleri ve Zonguldak Kömürspor'un oynadığı takımlara teşvik primleri gittiği, hakemlere para verildiğini belirten Kaya, "Karacabey maçında bildiğiniz doğrandık. Biz de orada çıkıp Zonguldak yönetimi şike yapıyor, teşvik gönderiyor, bu yüzden yeniliyoruz diyerek isyan edebilirdik. Ama hiçbir bahaneye sığınmadık. Direk rakipleri Serik Belediyespor'du yenselerdi hiçbir sorun kalmayacaktı. Bu olan Zonguldak Kömürspor yönetiminin başarısızlığıdır" dedi.