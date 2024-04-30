SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın gözü Lamine Camara’da

Galatasaray gelecek sezon için transfer arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi ise Fransa Ligi ekiplerinden Metz'te forma giyen Lamine Camara... Cimbom, 20 yaşındaki Senegalli merkez orta sahanın menajeri ile görüşmelere başladı.

Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan yıldız oyuncu için sezon sonu resmi olarak harekete geçecek Galatasaray, bu transferi sonlandırarak orta sahasını güçlendirmek istiyor... Metz, Fransa Ligi'nde son sıralarda yer alıyor. Eğer lige veda ederlerse Galatasaray'ın transferde işi daha da kolaylaşacak.

Yönetimin böyle bir durumda daha az bir bonservis bedeliyle transferi sonlandırması bekleniyor. Bu sezon 28 maçta forma giyen Camara, 1 gol atarken 4 de asist yaptı. (Takvim)