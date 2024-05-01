Bayern Münih’in yeni hocası belli oluyor! Zidane derken...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih'te öne çıkan isim Ralf Rangnick. Bild'de yer alan haberde Avusturya Milli Takımı'nı çalıştıran Rangnick'in Bayern Münih'e gitmek istediği ve bu hafta görüşmelerin süreceği ifade edildi.

Haberde ayrıca Bayern Münih ve Avusturya Futbol Federasyonu arasındaki görüşmelerden kısa süre içinde bir sonucun çıkmasının beklenmediği kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında Real Madrid'le 2-2 berabere kalan Bayern Münih'te kulüp başkanı Herbert Hainer, Ralf Rangnick'le görüştüklerini doğruladı.