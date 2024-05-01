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Giriş Tarihi: 1.5.2024 11:57

Bayern Münih'in yeni hocası belli oluyor! Zidane derken...

Bayern Münih’in yeni hocası belli oluyor! Zidane derken...

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarına devam eden Bayern Münih, Ralf Rangnick ile görüşmelerini sürdürüyor.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih'te öne çıkan isim Ralf Rangnick. Bild'de yer alan haberde Avusturya Milli Takımı'nı çalıştıran Rangnick'in Bayern Münih'e gitmek istediği ve bu hafta görüşmelerin süreceği ifade edildi.

Haberde ayrıca Bayern Münih ve Avusturya Futbol Federasyonu arasındaki görüşmelerden kısa süre içinde bir sonucun çıkmasının beklenmediği kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında Real Madrid'le 2-2 berabere kalan Bayern Münih'te kulüp başkanı Herbert Hainer, Ralf Rangnick'le görüştüklerini doğruladı.

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Bayern Münih'in yeni hocası belli oluyor! Zidane derken...
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