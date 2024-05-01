Bayern Münih’te Sacha Boey için yolun sonu! Alman gazeteci açıkladı

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan rekor bonservis ücreti ile Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey'nin sakatlığı devam ediyor. Fransız sağ bek, dün akşam oynanan Real Madrid maçında da kadroda yer almadı.

Geçtiğimiz günlerde Alman basınında çıkan haberler, Bayern Münih'in önümüzdeki sezon yeni teknik direktörü olması beklenen Ralf Rangnick'in Sacha Boey'yi kadroda düşünmediğine yönelikti. Fransız futbolcunun bu yaz kendisini başka bir kulüpte bulabileceği iddia edilmişti.

Fanatik'e konuşan Alman gazeteci, "Gelecek sezon Bayern'de ilk 11'de oynayamayacak. Kiralanması bir olasılık. Ya da kalıp yeri için savaşmayı seçecek. Ancak şansının az olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.