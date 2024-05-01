Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih başkanıyla bir araya geldi

Başkan Arat, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dün oynanan Bayern Münih - Real Madrid maçını Allianz Arena'da takip etti. Arat, burada Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer'le de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Arat daha sonra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile buluştu. Arat ve Gomez, 2-2 biten Bayern Münih - Real Madrid mücadelesini birlikte izlediler.

Başkan Arat, bugün de Borussia Dortmund - PSG mücadelesini tribünden takip edecek.