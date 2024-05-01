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Giriş Tarihi: 1.5.2024 12:04 Son Güncelleme: 1.5.2024 12:15

Galatasaray'a 18'lik genç golcü! Scout ekibi takip ediyor

Galatasaray’a 18’lik genç golcü! Scout ekibi takip ediyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç oyunculara da yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 18 yaşındaki genç golcüyü radarına aldı.

Takvim'in haberine göre sarı kırmızılı takımın scout ekiplerinin detaylı araştırmaları sonucunda Milton Keynes Dons'ta kiralık olarak forma giyen Emre Tezgel'i yakın markaja aldıkları öğrenildi.

Tezgel'in bonservisi Stoke City'de bulunuyor. 18 yaşındaki forvet sezon sonuna kadar izlenecek. Olumlu bir rapor gelmesi halinde de lig sonunda harekete geçileceği gelen haberler arasında.

Genç oyuncu bu sezon 22 maça çıktı. Emre Tezgel bu süreçte 7 gol, 4 asiste imza attı. Tezgel'in Stoke City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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Galatasaray'a 18'lik genç golcü! Scout ekibi takip ediyor
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