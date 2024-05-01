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Giriş Tarihi: 1.5.2024 16:36 Son Güncelleme: 1.5.2024 16:45

Leicester City, Yunus Akgün için kararını verdi!

Leicester City, Yunus Akgün için kararını verdi!

Sezon başında Galatasaray'dan İngiliz ekibi Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün, İngiliz ekibinde beklentilerin altında kaldı. Premier Lig'e yükselen Leicester City, Yunus Akgün için kararını verdi.

Leicestershire Live'ın haberine göre; Yunus Akgün bu hafta sonu Leicester City'ye veda edebilecek 12 futbolcu arasında yer alıyor.

Haberde İngiliz kulübünün, kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Yunus'un bonservisini alıp almama konusunda bir karar vermesinin zamanının geldiği belirtildi.

23 yaşındaki oyuncunun başlarda yeni bir lige alışmakta zorlandığı hatırlatılırken, Yunus Akgün'ün bonservisinin alınmasıyla ilgili olarak "Mali durumu sıkıntılıysa Leicester City'nin yapmak isteyeceği bir anlaşma olmayabilir" yorumu yapıldı.

Leicester formasıyla 28 maça çıkan Yunus, takımına 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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Leicester City, Yunus Akgün için kararını verdi!
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