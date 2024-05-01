Paramız yok ki şike yapalım (!)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan'da oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediye maçında iki takıma da 1 puan yeteceği maçta şut atılmadan mücadelenin 0-0 bitmesinin ardından TFF, soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili olarak Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, şike iddialarına tepki gösterirken şu sözlerle takımını savundu: "Daha önce 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Strum Graz maçında da oldu. 1 puanın yettiği yerde 2 takımın da riske girmemesi ve top çevirmesi çok normal."