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Giriş Tarihi: 2.5.2024 00:26

Şampiyonlar Ligi'nde avantaj Borussia Dortmund'un! PSG final umudunu Fransa'ya bıraktı

Şampiyonlar Ligi’nde avantaj Borussia Dortmund’un! PSG final umudunu Fransa’ya bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta PSG'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip, 36. dakikada Niclas Füllkrug'un attığı golle 1-0 öne geçti.

PSG, ikinci devrede girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Borussia Dortmund, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs Salı günü Paris'te oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.

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Şampiyonlar Ligi'nde avantaj Borussia Dortmund'un! PSG final umudunu Fransa'ya bıraktı
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