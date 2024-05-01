SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’dan Lukaku bombası

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vincent Aboubakar ile yolları ayırması beklenen ve elit bir golcü arayan Siyah-Beyazlılar'ın, Chelsea ve kiralandığı Roma'da gözden düşen Romelu Lukaku ile ilgilendiği öne sürüldü.

Transfermarkt.be'nin haberine göre Kara Kartal, bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibine dönmek istemeyen Belçikalı yıldız ile temasa geçti. Roma'daki kiralık sözleşmesi bittikten sonra döneceği Chelsea'de geleceği belirsizliğini koruyan yıldız golcü ile Suudi Arabistan ekiplerinin de sıcak temas halinde olduğu ifade edildi.

DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Öte yandan haberde, Belçika Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele edecek olan 30 yaşındaki tecrübeli golcünün piyasasını yükseltmeyi hedefl ediği belirtildi. Bu sezon tüm Roma'da tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Lukaku; 19 gol ve 4 asist ile 23 gole direkt katkı sağladı. Kariyerinde Everton ve Milan formalarını da giyen Belçikalı'nın güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro... (Akşam)