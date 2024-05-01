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Giriş Tarihi: 1.5.2024 12:12

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Savic aşkı alevlendi

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Savic aşkı alevlendi

Gelecek sezon takımda önemli değişiklikler yaşayacak olan Fenerbahçe'de gidecek-kalacak isimler belirlenmeye başladı. Sarı-Lacivertliler'de beklentilerin altında kalan Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'ye veda edilecek. Kanarya, aradığı ismi Atletico Madrid'de buldu.

Fenerbahçe sezon sonunda hem Çağlar Söyüncü hem Bonucci ile yolları ayıracak. Sarı-lacivertliler, stoper mevkine ilk takviyeyi belirledi. Yönetim, Atletico Madrid'li Stefan Savic'le yapmak istiyor. 33 yaşındaki Karadağlı futbolcu için İspanyol kulübüyle temas kuruldu. İlk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Karadağlı stoper için devre arasında da girişimde bulunmuş ancak transferde başarılı olamamıştı. Deneyimli stoper bu sezon İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı. Savic, bu süre zarfında 6 sarı kart ve bir kez ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Savic'in bonservis değeri 3 milyon Euro olarak biliniyor. (Fotomaç)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Savic aşkı alevlendi
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