SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Savic aşkı alevlendi

Fenerbahçe sezon sonunda hem Çağlar Söyüncü hem Bonucci ile yolları ayıracak. Sarı-lacivertliler, stoper mevkine ilk takviyeyi belirledi. Yönetim, Atletico Madrid'li Stefan Savic'le yapmak istiyor. 33 yaşındaki Karadağlı futbolcu için İspanyol kulübüyle temas kuruldu. İlk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Karadağlı stoper için devre arasında da girişimde bulunmuş ancak transferde başarılı olamamıştı. Deneyimli stoper bu sezon İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı. Savic, bu süre zarfında 6 sarı kart ve bir kez ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Savic'in bonservis değeri 3 milyon Euro olarak biliniyor. (Fotomaç)