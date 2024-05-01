SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Mertens’le yola devam

Galatasaray ile ikinci şampiyonluğuna koşan Dries Mertens, 1 yıl daha G.Saray'da yola devam etme kararı aldı. Geçen sezonun başında 1+1 yıllık sözleşme ile anlaşılan ve bonservis bedeli ödenmeyen yıldız oyuncu, bu sezon futbola veda etmeye hazırlanıyordu. Ancak ortaya koyduğu performansın ardından jübileden vazgeçtiğini duyurmuştu. G.Saray Yönetimi ise yıldız hücumcu ile 1 yıl daha yola devam etmek istediğini iletti.

ASİSTLERİ İLE TAKIMI SIRTLIYOR

36 yaşındaki futbolcu kararını sezon sonunda vereceğini söylerken, G.Saray ile prensipte anlaşmaya vardı. Yönetimin "1 yıl daha futbol oyna, sonra teknik ekibe geç" mesajına sıcak bakan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımla 2024- 25'te de sahaya çıkacak. Deneyimli isim son 6 lig maçında 7 asist-2 gol ile 9 gole doğrudan katkı sağlarken bu sezon toplamda 9 gol-13 asistle oynadı.

HOCASINI NAPOLİ'YE ÖNERDİ

Adana Demirspor maçı sonrasında 2 günlük izinde Mertens, Napoli'nin yolunu tutmuştu. Şehrin efsane futbolcusu olan Belçikalı yıldız, her gittiği yerde büyük ilgi görürken İtalyan basını ise ilginç bir haberi gündeme getirdi. Haberlere göre; Mertens, teknik direktör arayan Napoli Kulübü'ne Okan Buruk'u önerdi ve takipte olmaları gerektiğini söyledi...