SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Alexis Sanchez hamlesi

Her sezon dünya yıldızlarını kadrosuna katmayı gelenek haline getiren Galatasaray bu sezonki açılışı ise Alexis Sanchez ile yapmayı planlıyor... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Ara transfer döneminde Fulham'dan kiralanan Brezilyalı forvet Carlos Vinicius ile yeni sezonda devam etmeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi'nin arkasında 2. forvet görevini üstlenecek bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

AYRILIRSA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Bu doğrultuda sezon sonunda Inter'den ayrılması beklenen Şilili forvet Alexis Sanchez'i gündemine alan Galatasaray'ın tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Sanchez'in takımdan ayrılması halinde oyuncu ile görüşmelere başlacağı ifade edilen Aslan'ın Sanchez'in sözleşme şartlarını sorup bir teklifte bulunacağı belirlendi. Sezon sonu Inter'le kontratı sona erecek 35 yaşındaki golcü futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

YİNE GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Alexis Sanchez, 2 yıl önce de Sarı-Kırmızılı takımın gündemine gelmişti. Galatasaray o dönemde de Şilili'yi çok istemiş ancak Sanchez Marsilya'ya transfer olmuştu. Inter'le sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 35 yaşındaki Sanchez'le Flamengo ve River Plate de yakından ilgileniyor. Ancak yıldız futbolcunun Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtildi. Alexis Sanchez bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıktı. Şilili forvet, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 35 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro. (Fotomaç)