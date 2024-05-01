SON DAKİKA HABERİ: Kenan Koçak’tan Ferdi ve Barış Alper iddiası

BARIŞ ALPER YILMAZ'A EINTRACHT FRANKFURT TALİP

Bir başka Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiğini anlatan Koçak, "Barış, çok karakterli, düzgün bir çocuk. Milli takımda eksiğimiz olan mevkilerde onu oynattık. En önemli özelliği yürekten futbol oynaması. Severek futbol oynuyor. Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor; Frankfurt'un oyun stiline ve anlayışına yakın bir oyuncu... Hücum futboluna çok uygun bir futbolcu. Bu patlayıcı özelliğini koruduğu sürece, sadece Alman kulüpleri değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de oynayacaktır. Fark yaratan bir isim" diye konuştu.

