Tuchel, Kim Min-Jae’yi eleştirdi: Gerek yoktu

Bayern Münih ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren maça Kim Min-Jae damga vururken Güney Koreli stopere hocası Thomas Tuchel'den eleştiri geldi.

Tuchel yaptığı açıklamada, "İki kez çok açgözlü davrandı. İlk golde Vinicius'a karşı ilk adımı çok erken attı ve Toni Kroos'un pasına yakalandı. İkinci golde ne yazık ki bir hata daha yaptı. Rodrygo'nun düşürülmesine karşı bu kadar agresif savunmaya gerek yoktu. Maalesef kaliteleri göz önüne alındığında bu hatalar cezalandırılıyor" dedi.

NEUER: BU FUTBOLDA HER ZAMAN OLUR

Neuer ise takım arkadaşına destek verirken, "Soyunma odasına konuştuk. Hatalar olabilir, bu futbolun bir parçası. Bu, onun sonraki maçlarda kötü performans göstereceği anlamına gelmiyor. Bu maçta da çok iyi oynadığı anlar vardı. Ancak belki de bazı kritik anlarda doğru kararı veremedi, bu da futbolda her zaman olur" ifadelerini kullandı.

