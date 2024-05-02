Galatasaray’da Ünal Aysal geri dönüyor!

Galatasaray'da olağan seçim öncesi sürpriz gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sportif ve mali anlamda yaşanan olumlu tabloya rağmen Dursun Özbek'in karşısına güçlü bir isim çıktı. Muhalefet Prof. Dr. Süheyl Batum'u adaylık için ikna etti.

Batum'a eski başkan Ünal Aysal da destek verdi. Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimlerin de listede olduğu ifade edildi. Abdurrahim Albayrak'ın da ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Rezan Epözdemir'in süreçte aktif rol aldığı belirtildi.

AYSAL VE YALMAN'IN GÖREVİ

Süheyl Batum iki eski başkan Ünal Aysal ve Alp Yalman'ın önerisi ile adaylığını açıklayacak. Batum seçilirse Ünal Aysal, Sportif A.Ş'nin başına geçecek. Yalman ise Disiplin Kurulu'nun başında olacak. Hukuk Rezan Epözdemir'e Mali İşler ise Mete İkiz'e bağlı kalacak.

LİSTESİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR

Muhalefet cephesinde bunlar olurken Başkan Özbek ise listesini sır gibi saklıyor. Özbek'in rahat gördüğü seçimde yaşanan bu gelişme üzerine yeni hamlelerde bulunabileceği belirtildi. Duygun Yarsuvat'ın başkanlığı döneminde, ikinci adam olan Özbek, bu sürecin ardından 10 Haziran 2015'te başkanlık koltuğuna gelmişti.

20 Ocak 2018'de olağanüstü genel kurula giden Özbek, Mustafa Cengiz karşısında sürpriz bir yenilgi almıştı. 26 Mayıs 2019'da bir kez daha Cengiz'e kaybeden Özbek, 11 Haziran 2022'de, Eşref Hamamcıoğlu'nu mağlup edip yeniden koltuğa oturdu.