SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Nelsson’un yerine Emin Bayram planı

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluk yarışı serüveninde bazı isimler gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu futbolculardan birisi de Danimarkalı yıldız Victor Nelsson oldu. Oyuncu geçen sezonun ardından bu sezon da gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesinde yer alıyor.

Cimbom oyuncu yerine ise B planını yapmaya başladı. Galatasaray'da bu anlamda gündeme sürpriz bir isim geldi. Galatasaray, talipleri olan Victor Nelsson'la sezon sonunda vedalaşacak. Gelen bonservis ise stoper için harcanmayacak ve Danimarkalı oyuncunun yeri Emin Bayram ile doldurulacak.

Bu sezon kiralık olarak forma terlettiği Westerlo'da iyi bir performans ortaya koyan Emin, Okan Buruk'un yeni sezonda üç stoperinden biri olacak. Sarı-Kırmızılılar'da Emin Bayram ile ilgili yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor. (Fotomaç)

