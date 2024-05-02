Trendyol 1. Lig’de 33. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
4 Mayıs Cumartesi
19.00 Eyüpspor-Göztepe: Oğuzhan Aksu
5 Mayıs Pazar
16.00 Altay-Adanaspor: Erkan Özdamar
16.00 Ahlatcı Çorum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Turgut Doman
16.00 Manisa FK-Boluspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
16.00 Bodrum FK-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır
16.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır
16.00 Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz