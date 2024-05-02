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Giriş Tarihi: 2.5.2024 14:06

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı

AA
Trendyol 1. Lig’de 33. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

4 Mayıs Cumartesi
19.00 Eyüpspor-Göztepe: Oğuzhan Aksu

5 Mayıs Pazar
16.00 Altay-Adanaspor: Erkan Özdamar
16.00 Ahlatcı Çorum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Turgut Doman
16.00 Manisa FK-Boluspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
16.00 Bodrum FK-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır
16.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır
16.00 Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz

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Trendyol 1. Lig'de 33. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı
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