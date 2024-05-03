Barış Alper Yılmaz’ı Avrupa’dan izlemeye geliyorlar!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupalı devlerin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz'ın bu sezon transferin gözdesi olması bekleniyor.

Güçlü fiziği ve enerjisiyle dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ı bu hafta oynanacak Sivasspor maçında Leipzig ve Lyon yetkilileri izleyecek. Alman devi Leipzig ve Lyon yetkilileri sezon sonuna kadar Barış Alper'i adım adım takip edecek. EURO 2024'te de oyuncuyu yakından izleyecekler. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için istediği bonservis bedeli de netleşti.

25 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Barış için 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray'da 51 karşılaşmada forma şansı buldu. (takvim)