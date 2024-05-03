Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, geçtiğimiz hafta oynanan Real Sociedad maçında ilk kez eflatun-beyazlı formayı ilk 11'de giymişti. İlk 11'de sahne aldığı ilk maçı bir de golle süsleyen Arda Güler'e, Ancelotti'den yeni bir müjde geldi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Thibaut Courtois'nın yarınki Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını bildirdi.
Böylelikle Arda Güler, Santiago Bernabeu'da taraftarının karşısına ilk kez 11'de başlayacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e müjde! Bir ilki daha yaşayacak