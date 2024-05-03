Futbol Federasyonu: Geçerli imza sayısı 94

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile başkan yardımcısı Bayram Saral, TFF'nin 18 Temmuz'dan önce olağanüstü genel kurula gitmesi adına 136 imzanın toplandığını açıkladı. Saral, "İmzalar noter onaylıdır. TFF kamuoyunu yanıltıyor. Yeterli imza sayısını aştık" dedi. Ancak federasyon bu iddialara jet hızıyla cevap verip "Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı 109'dur. İmzalarını noter onayıyla geri çeken delege sayısı 13'tür.Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini saygıyla sunarız" ifadelerini kullandı. İstanbulspor, imza veren takımları şöyle duyurdu:Bu arada Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç, bugün 15.00'te konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.