SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Melih Bostan, SABAH Spor'a anlattı! "Fenerbahçe'deki hikayem yarım kaldı"

Futbol kariyerine 7 Eylül 2015'te Derincespor altyapısında başlayan, bir yıl sonra Fenerbahçe'ye imza atan 2004 doğumlu Melih Bostan, geçen sezon başında gittiği Gençlerbirliği'nde son 9 haftada ortaya koyduğu performansla dikkat çekmeye başladı. Ligde 9 haftada 6 gol-4 asiste imza atan 20 yaşındaki forvet, 17 resmi karşılaşmada 9 gol-4 asiste ulaştı. Fenerbahçe'nin geleceği olarak 2022 yılında İsak Vural, Arda Güler, Ertuğrul Çetin, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu ile birlikte imza attırdığı genç oyuncu hem o günü hem de hedeflerini SABAH SPOR'a anlattı:
"HAYALİM KADIKÖY'DE GOL SEVİNCİ"
"Fenerbahçe alt yaş kategorilerinde iyiydim. Çok gol atıyordum ve benden beklenti yüksekti. 6 genç oyuncu olarak A Takım için imza attığımız o günü unutamam, çok heyecanlıydım. Ancak sık sık sakatlıklar yaşadım. O yüzden istikrar oluşamadı. Fenerbahçe ile yarım kalan bir hikâyemiz var. Tekrardan güçlenip iyi bir şekilde dönmek istiyorum. Arda Güler benim çok yakın arkadaşım. Neden Arda gibi olmayayım? İçimde kalan bir ukde var. 50 bin kişinin önüne çıkıp neden gol atma duygusunu yaşamayayım? Bunu başarmak istiyorum. En büyük hayalim A takım formasıyla çıkıp, Fenerbahçe ile Kadıköy'de gol sevinci yaşamak.
"MENTAL OLARAK GÜÇLÜ BİR OYUNCUYUM"
Gençlerbirliği'ne geldiğimde fizik olarak hazır değildim. Türkiye Kupası maçlarını iyi değerlendirdim. Uzatmalarda kaybettiğimiz maçta Trabzonspor'a attığım gol kariyerimin en iyi gollerinden biriydi. Üzerimdeki stresi o golle atmış oldum. Çok rahatladım. Golü attıktan sonra içimden 'oh be' dedim. Geçmişte fazla sakatlıklar yaşadım. Arka adalemden sakatlanmıştım ve iki kez tekrarladı. Ancak hep mental olarak güçlü kaldım. Öyle olmasa futbolu bırakabilirdim. Toparlama sürecim 1 seneyi buldu. Örnek aldığım, idol olarak gördüğüm isim Agüero. Tarzını çok beğeniyordum. Çok çalışıp bir gün onun gibi olmak istiyorum."