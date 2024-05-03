SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Melih Bostan, SABAH Spor'a anlattı! "Fenerbahçe'deki hikayem yarım kaldı"

"HAYALİM KADIKÖY'DE GOL SEVİNCİ"

"Fenerbahçe alt yaş kategorilerinde iyiydim. Çok gol atıyordum ve benden beklenti yüksekti. 6 genç oyuncu olarak A Takım için imza attığımız o günü unutamam, çok heyecanlıydım. Ancak sık sık sakatlıklar yaşadım. O yüzden istikrar oluşamadı. Fenerbahçe ile yarım kalan bir hikâyemiz var. Tekrardan güçlenip iyi bir şekilde dönmek istiyorum. Arda Güler benim çok yakın arkadaşım. Neden Arda gibi olmayayım? İçimde kalan bir ukde var. 50 bin kişinin önüne çıkıp neden gol atma duygusunu yaşamayayım? Bunu başarmak istiyorum. En büyük hayalim A takım formasıyla çıkıp, Fenerbahçe ile Kadıköy'de gol sevinci yaşamak.