SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mario Jardel'den Galatasaray itirafı! "Ayrılmak en büyük pişmanlıklarımdan biri"

Galatasaray formasıyla UEFA Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu Mario Jardel açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılı takımda oynadığı dönemdeki Real Madrid'i 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmaya değinen Mario Jardel, "Çok özel bir geceydi hepimiz için. Galatasaray için çok da beklenmeyen bir durumdu. Yani Galatasaray'ın kazanacağı çok düşünülmüyordu. Real Madrid favoriydi ama o gün biz Monaco'daydık. Mircea Lucescu bizi serbest bıraktı, biz biraz dolaşalım istemişti. Bu bize hatta biraz garip gelmişti. Maç günü erkenden çıkıp çarşıyı dolaştık. Ama bu durum bizi rahatlattı. Çok özel bir maçtı. Ben daha önce Porto'dayken Real Madrid'e karşı oynamıştım ve goller atmıştım. Bu maç da çok farklı olmadı. İlk penaltı ve altın gol oldu. Altın gol o süreden sonra hiç kullanılmadı o turnuvada. Bu çok özel bir hatıra olarak kaldı" dedi.

"CASILLAS, 'HAYATIMI MAHVETTİN' DEMİŞTİ"

Real Madrid'e karşı olan performansına dikkat çeken Mario Jardel, "Yanlış hatırlamıyorsam 4 maçta 6 gol attım ben. Biz geçenlerde Casillas'la karşılaştık. Porto'da karşılaştığımızda 'beni hatırlıyor musun' diye sordum. Casillas bana 'Evet, hayatımı mahvettim' demişti. Benim için en büyük pişmanlıklardan birisi Galatasaray'dan ayrılmak gerçekten. Belki kariyerimi burada bitirebilirdim. Dönüp baktığımda orada erken bir karar alıp, farklı bir yola girdik. En büyük pişmanlıklarımdan birisi bu. Türkiye'ye her geldiğimde kendimi ikinci evimde hissediyorum. Şartlar oluşursa birinci evim bile olabilir. Taraftarın bana verdiği duyduğu duygu, düşünce ve Türkiye'nin bana sağladığı imkanlar en büyük pişmanlığımı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

"RONALDO'YU TERCİH EDERİM, YANIMDA BÜYÜDÜ"

"Ronaldo mu, Messi mi" sorusuna Mario Jardel, "Ben Cristiano Ronaldo ile oynadım, o benim yanımda büyüdü. İki farklı oyuncu. Messi daha çok dünyanın en iyi oyuncusu seçildi. Cristiano Ronaldo'yu tercih ederim. Hatta geçtiğimiz yaz onu Riyad'da ziyarete gittim. Bana 'Hayırdır, neden geldin' dedi. Ben de 'Çoluk, çocuğu ziyarete geldim' cevabını verdim. Biz oynarken o alt takımda yeni geliyordu. Ben, Cristiano Ronaldo'ya 'Sen orta yap, ben kafa vuruşunun nasıl yapılacağını göstereceğim' diyordum. Bana ortalar yapıyordu. Benden biraz kafa vuruşunu öğrendi. Ronaldo'nun bu kadar büyük bir yıldız olacağını tahmin etmek mümkün değil. O dönem çok çalışıyordu, hep vücut geliştirmeye bizden 1 saat önce gidip 1 saat sonra çıkardı. O dönem 'manken mi, model mi, futbolcu mu' olacak diye düşünüyordum. Vücüduna çok bakıyordu. Hepimizi şaşırttı geldiği seviye itibariyle" açıklamasını yaptı.

"ICARDI'NİN BAŞARISINDA OKAN BURUK'UN KATKISI ÇOK"

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin performansını değerlendiren Mario Jardel, "Icardi çok önemli bir golcü, önemli işler yapıyor. Ben burada az kaldığım için belki Porto dönemimle kıyaslanabilir. Ben Porto'da 135 maçta 150 gol atmıştım. Portekiz'de hala en iyi yabancı olarak kabul ediliyorum. Burada o kadar süre kalmadığım için o pişmanlığım da var. Futbol şu anda farklı, gol biraz daha az atılabiliyor. Belki beraber oynasak, beraber çok fazla gol atabilirdik. Icardi'nin gollerinden çok, önemli olan Galatasaray'ın şampiyonluğu. Bunu da birlikte başarıyorlar. Paris Saint Germain'de çok fırsat bulamadı. Galatasaray'a geldiğinde fırsatı bulup oynamaya başladığında kendine özgüveni geldi. Bunun karşılığını alıyor. Taraftar da onu çok seviyor. Icardi'nin başarısında Okan Buruk'un da çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok sevgiyi hak etmek için çok çalışmak gerekiyor. Icardi bunu yapıyor ve karşılığını alıyor" ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER ÇOK İYİ BİR YETENEK"

Arda Güler'in Real Madrid günlerini yorumlayan Mario Jardel, "İlk 11'de başladığı ilk maçında gol attı. Bu çok önemli bir şey. Çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir yetenek. EURO 2024'te Portekiz Milli Takımı'nda oyunculara zorluk çıkaracak isimlerden biri. Real Madrid'de olduğu sürece bu kolay olacaktır. Real Madrid'de kalması zaten onu dünya yıldızı yapar" dedi.