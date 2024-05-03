SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Şampiyonluk için ’Hakim’iyet kurdu

Bu sezonun başında Galatasaray'a kazandırılan ve gelişi ile olay yaratan Hakim Ziyech, düşük performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilerin de odağında olmuştu. Yıldız oyuncu, Afrika Kupası sonrasında sakatlığı nedeniyle bir türlü ritim yakalayamazken son haftalardaki çıkışı ile birlikte işler de değişti. Ligde sahaya çıktığı son 3 maçta 2 gol ve 1 asist ile takıma kritik bir katkı veren Ziyech, G.Saray'daki kariyerinde toplam 20 maçta 6 gol-4 asiste ulaştı. Son haftalarda takımı taşıyan 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını güncelledi.