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Giriş Tarihi: 3.5.2024 08:48 Son Güncelleme: 3.5.2024 09:09

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Şampiyonluk için 'Hakim'iyet kurdu

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Şampiyonluk için ’Hakim’iyet kurdu

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, son haftalarda vites yükseltti. İnişli çıkışlı performansı ile sorgulanan Faslı oyuncu, şampiyonluk ortamı doğunca kendini buldu. Kritik gollere imza atan Ziyech sosyal medyadan da fotoğrafla aidiyet mesajını verdi.

Bu sezonun başında Galatasaray'a kazandırılan ve gelişi ile olay yaratan Hakim Ziyech, düşük performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilerin de odağında olmuştu. Yıldız oyuncu, Afrika Kupası sonrasında sakatlığı nedeniyle bir türlü ritim yakalayamazken son haftalardaki çıkışı ile birlikte işler de değişti. Ligde sahaya çıktığı son 3 maçta 2 gol ve 1 asist ile takıma kritik bir katkı veren Ziyech, G.Saray'daki kariyerinde toplam 20 maçta 6 gol-4 asiste ulaştı. Son haftalarda takımı taşıyan 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını güncelledi.

KARAR YENİ YÖNETİMDE
Fas Milli Takımı yerine sarı-kırmızılı fotoğrafını koyan Ziyech, şampiyonluk havasına girdi. Faslı yıldız, Galatasaray'a tamamen uyum sağladı. Kontratı opsiyonun devreye girmesi ile birlikte 1 sezon daha uzayan futbolcu için G.Saray yönetimi de fikir değişikliği içinde. Sezon sonunda yolların ayrılması planlanan sağ kanadın bu performansının devam etmesi halinde yola devam kararı çıkacak.

SUUDİLERİN GÖZDESİ
Sarı-Kırmızılı kulübün Chelsea'den sezon başında bonservis bedeli ödemeden aldığı Hakim Ziyech için Suudi Arabistan'dan teklifler var. Deneyimli isim için devre arasında da Katar ve Suudi kulüpleri nabız yoklarken oyuncu bu önerilere ret yanıtı vermişti. Sezon sonunda bir kez daha bu ülkelerden teklif bekleniyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Şampiyonluk için 'Hakim'iyet kurdu
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