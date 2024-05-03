SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan gurbetçi atağı: Cihan Çanak ve Can Bozdoğan

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

Trabzonspor, sonraki satış potansiyelini de yüksek gördüğü için bu oyuncuyu mutlaka takıma kazandırmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği diğer bir futbolcu da Can Bozdoğan... Daha önce Beşiktaş'ta kiralık forma giyen 23 yaşındaki, şu anda Utrecht'te.

CİHAN BİR ADIM ÖNDE

Avcı, Berat Özdemir'in yerine Can'ı düşünüyor. Orta sahanın merkezinde görev yapan Can, bu sezon Hollanda Ligi'nde 28 maçta 3 gol atarken, 1 asist yaptı. Her iki isim konusunda da kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Bonservis açısından Cihan Çanak'ın transferi daha maliyetli gözükse de, ciddi uğraş söz konusu... (Fanatik)