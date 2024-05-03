Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bordo-mavililerin kamp kadrosunda ise 22 oyuncu yer alırken, Bonkovic ve Hüseyin Türkmen kafilede yer almadı. Trabzonspor, karayolu ile Samsun'a hareket etti.

Trabzonspor'un maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Mahmoud Trezeguet, Edin Visca, Paul Onuachu, Enis Destan"