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Giriş Tarihi: 4.5.2024 22:25

Premier Lig'de Manchester City, Wolverhampton karşısında farklı kazandı

Premier Lig’de Manchester City, Wolverhampton karşısında farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 12 (penaltıdan), 35, 45+3 (penaltıdan) ve 54. dakikalarda Erling Haaland ile 85. dakikada Julian Alvarez attı.

Konuk takımın tek golü 53. dakikada Hee-Chan Hwang'dan geldi.

Arsenal'ın 83 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Premier Lig'de, maç eksiği bulunan Manchester City, 82 puanla başkent ekibini takip ediyor.

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Premier Lig'de Manchester City, Wolverhampton karşısında farklı kazandı
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