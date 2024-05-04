SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Krunic’in alternatifi Ndidi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek için kolları sıvadı. İsmail Yüksek'e gelen teklifler, Rade Krunic'in yetersiz performansı nedeniyle 6 numara arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde olan Wilfred Ndidi için harekat başlattı. Leicester City'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı ön libero için transfer komitesi, önümüzdeki hafta İngiltere'ye çıkarma yapacak. Yönetim, Ndidi ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.

FRED'İN PARTNERİ OLACAK

Takımın projelerinden ve Fenerbahçe'nin hedefleri hakkında bilgi aktarılacak. Oyuncunun beklentileri, istekleri öğrenilecek. Eğer Ndidi'yle mesafe kat edilirse, Krunic'in zorunlu olan satın alma opsiyonu kullanılacak ve Boşnak oyuncu yaz ayında elden çıkarılacak. Sarı-lacivertlilerin hedefi; önümüzdeki sezon orta sahayı Ndidi-Fred ikilisinden oluşturmak. Bu sezon 35 maçta görev yapan Ndidi, 6 gol ve asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

