SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fransa’dan Yeni Boey: Kumbedi

Ligde üst üste şampiyonluk yaşamak isteyen Okan Buruk, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturuyor. Gelecek sezon ilk transferini sağ beke yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'da arayışlar devam ediyor. Sacha Boey profilinde bir oyuncu isteyen Galatasaray, bu ismi yine Fransa'da buldu.

SAEL KUMBEDI İLK SIRADA

Lyon forması giyen Sael Kumbedi, Sarı-Kırmızılı ekibin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti. Scout ekibinin bir süredir takipte olduğu Kumbedi'ye teknik heyetten de onay çıkarken; Lyon'la temasların başladığı öğrenildi. Le Havre altyapısında yetişen genç oyuncu, 2022 Ağustos'ta 1 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer oldu.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Fransız ekibinde toplam 42 maça çıkarken 5 asist yaptı. 9 milyon Euro'luk piyasa değeri olan Kumbedi'nin kontratı ise 2027'de sona erecek. Kumbedi, bu sezon Lyon formasıyla 17 maçta 3 asist yaptı. (Fotomaç)