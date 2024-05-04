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Giriş Tarihi: 4.5.2024 12:14

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fransa'dan Yeni Boey: Kumbedi

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fransa’dan Yeni Boey: Kumbedi

Galatasaray, Lyon'un 19 yaşındaki sağ beki Sael Kumbedi'ye kancayı taktı. Fransa U19 takımında da forma giyen Kumbedi için temaslara başlandı.

Ligde üst üste şampiyonluk yaşamak isteyen Okan Buruk, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturuyor. Gelecek sezon ilk transferini sağ beke yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'da arayışlar devam ediyor. Sacha Boey profilinde bir oyuncu isteyen Galatasaray, bu ismi yine Fransa'da buldu.

SAEL KUMBEDI İLK SIRADA
Lyon forması giyen Sael Kumbedi, Sarı-Kırmızılı ekibin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti. Scout ekibinin bir süredir takipte olduğu Kumbedi'ye teknik heyetten de onay çıkarken; Lyon'la temasların başladığı öğrenildi. Le Havre altyapısında yetişen genç oyuncu, 2022 Ağustos'ta 1 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer oldu.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
Fransız ekibinde toplam 42 maça çıkarken 5 asist yaptı. 9 milyon Euro'luk piyasa değeri olan Kumbedi'nin kontratı ise 2027'de sona erecek. Kumbedi, bu sezon Lyon formasıyla 17 maçta 3 asist yaptı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fransa'dan Yeni Boey: Kumbedi
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