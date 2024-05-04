SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Paul Onuachu kalmak istiyor

Golcü transferinde Trabzonspor'un bir numaralı hedefi olan Paul Onuachu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligdeki son Gaziantep FK maçında hat-trick yapan, 1 de asiste imza atan Nijeryalı yıldız, maçın ardından Trabzon'da mutlu olduğunu söylemiş ancak kararı kulüplerin vereceğini belirtmişti. Onuachu ile hafta içinde teknik direktör Abdullah Avcı yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

"BURADA MUTLUYUM"

Onuachu'nun "Burada mutluyum ve yüzde yüz futbola odaklanmış durumdayım. Kalmak istiyorum. Siz kulübümü ikna edin, ben tamamım" dediği öğrenildi. Avcı da Trabzonspor Yönetimi'nin transferde yoğun uğraş verdiğini söyledi. Yaz transferinin son günlerinde 1.5 milyon euro bedelle kiralanan Onuachu için yine benzer bir politika izleniyor. Ancak Southampton şimdilik kiralamadan ziyade direkt satış düşünüyor. Onuachu'nun sürece dahil olup, İngiliz ekibinden Trabzonspor'a transferinde kolaylık isteyeceği belirtildi.

TAKAS FORMÜLÜ

Trabzonspor'un ayrıca Onuachu için daha önce Mislav Orsic'te olduğu gibi Southampton'ın Türkiye'deki kulübü Göztepe'ye bazı oyuncuları takasta teklif etmesi bekleniyor. Geçen sezon bu şekilde genç stoper Taha Altıkardeş, İzmir ekibine bedelsiz verilmişti. Taha ile şu anda Anderlecht ve Feyenoord başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübü yakından ilgileniyor. Trabzonspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Nijeryalı Onuachu, 12 gol attı ve 4 asist yaptı. (Fanatik)