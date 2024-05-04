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Giriş Tarihi: 4.5.2024 16:11 Son Güncelleme: 4.5.2024 16:15

Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi! Esenler Erokspor-Serik Belediyespor maçı için şok tepki...

İHA
Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi! Esenler Erokspor-Serik Belediyespor maçı için şok tepki...

TFF 2. Lig'in 38. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan Vanspor FK, maçın 22. dakikasında sahadan çekildi. Şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan konuk ekip, Esenler Erokspor maçına U19 takımıyla çıkan Serik Belediyespor’un bu kararını protesto etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçında dikkat çeken bir olay gerçekleşti. Bursaspor'un konuk ettiği Vanspor FK sahadan çekildi. Şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan konuk ekip, Esenler Erokspor maçına U19 takımıyla çıkan Serik Belediyespor'un bu kararını protesto etti.

VANSPOR OYUNCULARI SAHADA 1 DAKİKA HAREKETSİZ KALDI

Maçın başlama düdüğü ile birlikte 1 sahada hareketsiz kalan Vanspor FK, maçın 22. dakikasında ise sahadan çekildi. O esnada Esenler Erokspor rakibi karşısında 3-0 öndeydi.

Vanspor yöneticileri: "1 sene boyunca emek verdik. Serik U19 ile çıkmış. 16-17 yaşında çocuklarla maça çıkmışlar. Hakkımızı yiyorlar helal etmiyoruz. Yazıklar olsun hepinize."

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Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi! Esenler Erokspor-Serik Belediyespor maçı için şok tepki...
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