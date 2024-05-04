Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi! Esenler Erokspor-Serik Belediyespor maçı için şok tepki...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçında dikkat çeken bir olay gerçekleşti. Bursaspor'un konuk ettiği Vanspor FK sahadan çekildi. Şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan konuk ekip, Esenler Erokspor maçına U19 takımıyla çıkan Serik Belediyespor'un bu kararını protesto etti.
VANSPOR OYUNCULARI SAHADA 1 DAKİKA HAREKETSİZ KALDI
Maçın başlama düdüğü ile birlikte 1 sahada hareketsiz kalan Vanspor FK, maçın 22. dakikasında ise sahadan çekildi. O esnada Esenler Erokspor rakibi karşısında 3-0 öndeydi.
Vanspor yöneticileri: "1 sene boyunca emek verdik. Serik U19 ile çıkmış. 16-17 yaşında çocuklarla maça çıkmışlar. Hakkımızı yiyorlar helal etmiyoruz. Yazıklar olsun hepinize."