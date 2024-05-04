Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi! Esenler Erokspor-Serik Belediyespor maçı için şok tepki...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçında dikkat çeken bir olay gerçekleşti. Bursaspor'un konuk ettiği Vanspor FK sahadan çekildi. Şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan konuk ekip, Esenler Erokspor maçına U19 takımıyla çıkan Serik Belediyespor'un bu kararını protesto etti.