2.Lig’de U19 vakası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. Lig'e yükselecek takımı belirleyecek son haftada ilginç bir olay yaşandı. 78 puanla 2. sırada bulunan Van Spor, Bursaspor karşısında sahadan çekildi.İlk 1 dakika hareketsiz kalarak durumu protesto eden Vanlı oyuncular, 21'de kenara geldi.Esenler Erok ise yönetim kararıyla U19'la sahaya çıkan Serik'i 6-0 yenerek sezonu şampiyonlukla bitirdi ve 1. Lig'e yükseldi. Ligde iddiası bulunmayan Serik Belediye'de teknik kadro da maça gelmedi.Bu arada 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediye ile 0-0 berabere kalan Amedspor TFF 1. Lig'e yükseldi.2. Lig Beyaz Grup'ta 83 puan toplayan Esenler Erokspor şampiyonluğa ulaştı. Mehmet Altıparmak yönetimindeki İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselirken büyük sevinç yaşadı. Maçtan sonra Erekspor'lu oyuncular ve teknik heyet şampiyonluk pozu verdi.