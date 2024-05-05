2.Lig’de U19 vakası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. Lig'e yükselecek takımı belirleyecek son haftada ilginç bir olay yaşandı. 78 puanla 2. sırada bulunan Van Spor, Bursaspor karşısında sahadan çekildi. Gerekçe olarak 80 puanlı lider Esenler Erokspor'un rakibi Serik Belediye'nin kritik müsabakaya U19 Takımı ile çıkması gösterildi.
İlk 1 dakika hareketsiz kalarak durumu protesto eden Vanlı oyuncular, 21'de kenara geldi. Hakem Fatih Tokail, maça devam edip etmeyeceklerini sordu. Ardından Vansporlu oyuncular soyunma odasına gitti.
Esenler Erok ise yönetim kararıyla U19'la sahaya çıkan Serik'i 6-0 yenerek sezonu şampiyonlukla bitirdi ve 1. Lig'e yükseldi. Ligde iddiası bulunmayan Serik Belediye'de teknik kadro da maça gelmedi. Bilindiği gibi Süper Kupa Finali'nde de F.Bahçe, G.Saray'a karşı U19 ile sahaya çıkmış ve çekilmişti.
Bu arada 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediye ile 0-0 berabere kalan Amedspor TFF 1. Lig'e yükseldi.
ESENLER EROK TARİH YAZDI!
TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta 83 puan toplayan Esenler Erokspor şampiyonluğa ulaştı. Mehmet Altıparmak yönetimindeki İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselirken büyük sevinç yaşadı. Maçtan sonra Erekspor'lu oyuncular ve teknik heyet şampiyonluk pozu verdi.