Adanaspor, Altay’ı deplasmanda yendi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Yepie Yepie'den pası alan Dabo rakip yarı alanın ortalarını top ile geçer geçmez uzaklardan kaleyi yokladı. Savunmada Kuban'ın sırtına çarpan top yön değiştirince kaleci Ozan ters ayakta yakalandı. Ozan'ı yanıltan top ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada sağ kanattan gelişen hücumda Harun'dan pası alan Yepie Yepie ceza sahası yayında olan Fernandes'e pasını verip ceza alanına koşusuna başladı. Topa ilk dokunuşunu yapan Fernandes, savunma arkasına top isteyen Yepie Yepie'ye pasını verdi. Yepie Yepie çapraz pozisyonda sol ayağının içi ile vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ozan bu topa müdahale etti ancak yeterli olmadı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

55. dakikada Altay'da sağ kanattan yapılan ortayı Yusuf penaltı noktasına doğru indirdi. Mehmet sekerek gelen topa sol ayağının üzeri ile vurdu ancak isabet sağlayamadı.

61. dakikada hızlı gelişen Altay hücumunda ceza sahası yayı içinde topla buluşan Deniz sağ ayağı ile vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top az farkla sağ direğin yanından kornere çıktı.