Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 yendi

Trendyol 1. Lig'in 33. hafta maçında Bandırmaspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaştı. Bandırmaspor kendi evinde oynadığı müsabakada Bandırmaspor, 2-1 Ankara Keçiörengücü'nü yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada ceza alanı içinde Mehmet Özcan kötü bir vuruşla topu üstten auta attı.
22. dakikada sol çaprazdan kaleye yaklaşan Malaly Dembele'nin plase vuruşunda top kaleci Zafer Görgen'e çarparak ağlara gitti. 0-1
41. dakikada sağdan ceza sahasına yapılan ortada Mousse Djitte topu filelere gönderdi. 1-1
62. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu'nun şutunda top ağlarla buluştu. 2-1