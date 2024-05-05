Başakşehir’den 4 gollü galibiyet! Kasımpaşa’ya deplasmanda soğuk duş

Süper Lig'in 35'inci haftasında Başakşehir FK, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR
15'inci dakikada Başakşehir FK öne geçti. Serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç, pasını yanındaki Pelkas'a aktardı. Pelkas'ın uzak mesafeden şutunda top yan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
23'üncü dakikada Başakşehir FK farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattaki Deniz Türüç'ün ayak dışıyla attığı pasla buluşan Davidson, kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı ancak VAR'dan gelen uyarının ardından Mert Güzenge orta noktayı gösterdi: 2-0.
26'ncı dakikada rakibinden topu kazanan Figueiredo, pasını ceza sahası içi sağ çaprazdaki Deniz Türüç'e verdi. Deniz Türüç'ün şutunda kaleci Gianniotis'ten seken topla buluşan Figueiredo'nun şutunu Yasin Özcan çizgiden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47'nci dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sol kanattaki Ngoy ortasını ceza sahası içindeki Ben Ouannes'e yaptı. Ben Ouannes'in kaleye yakın mesafeden sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
69'uncu dakikada Başakşehir FK farkı tekrar 2'ye yükseltti. Merkezde topla buluşan Figueiredo'nun savunma arkasına attığı topla Davidson buluştu. Davidson'un kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-1.
78'inci dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortada topu indiren Figueiredo pasını ceza sahası yayındaki Dubois'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan seken top Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
86'ncı dakikada Başakşehir FK, 4'üncü golü buldu. Lima sol taç çizgisinde topu sürdükten sonra ceza sahasına ortaladı. Ön direğe koşu yapan Kemen'in dokunuşunun ardından top ağlara gitti: 4-1.
Mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.