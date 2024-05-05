Başakşehir’den 4 gollü galibiyet! Kasımpaşa’ya deplasmanda soğuk duş

47'nci dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sol kanattaki Ngoy ortasını ceza sahası içindeki Ben Ouannes'e yaptı. Ben Ouannes'in kaleye yakın mesafeden sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

69'uncu dakikada Başakşehir FK farkı tekrar 2'ye yükseltti. Merkezde topla buluşan Figueiredo'nun savunma arkasına attığı topla Davidson buluştu. Davidson'un kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-1.

78'inci dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortada topu indiren Figueiredo pasını ceza sahası yayındaki Dubois'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan seken top Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

86'ncı dakikada Başakşehir FK, 4'üncü golü buldu. Lima sol taç çizgisinde topu sürdükten sonra ceza sahasına ortaladı. Ön direğe koşu yapan Kemen'in dokunuşunun ardından top ağlara gitti: 4-1.

Mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.