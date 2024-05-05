Çorum FK ile Şanlıurfaspor puanları bölüştü

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada sol kanattan Erkan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Gökhan'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
23. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında savunmadan seken topa Loick Landre hareketlendi. Landre'nin ceza sahası içinde rakibi tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
25. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hakan'ın şutunda kaleci Alperen gole izin vermedi.
63. dakikada Emanuel'in şutunda kaleci Hüseyin'in çeldiği topla buluşan Paixao meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
87. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Landre'nin vuruşunda top filelere gitti. 1-1