Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çorum FK ile Şanlıurfaspor puanları bölüştü
Giriş Tarihi: 5.5.2024 19:15

Çorum FK ile Şanlıurfaspor puanları bölüştü

Çorum FK ile Şanlıurfaspor puanları bölüştü

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol kanattan Erkan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Gökhan'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

23. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında savunmadan seken topa Loick Landre hareketlendi. Landre'nin ceza sahası içinde rakibi tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hakan'ın şutunda kaleci Alperen gole izin vermedi.

63. dakikada Emanuel'in şutunda kaleci Hüseyin'in çeldiği topla buluşan Paixao meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

87. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Landre'nin vuruşunda top filelere gitti. 1-1

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum FK ile Şanlıurfaspor puanları bölüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA