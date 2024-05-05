Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu! Leonardo Bonucci’den flaş açıklama

Fenerbahçe'nin 6 Mayıs Pazartesi günü Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı.

Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kadroya dahil edildi.

BONUCCI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kadroya alınmayan Bonucci, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İtalyan oyuncu yaptığı açıklamada, "Saha içi ve saha dışında tüm tecrübem ve emeğimle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve bunu da en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.

