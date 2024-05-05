Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor yenişemedi! Küme hattında puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 35'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11'inci dakikada sağ köşeden Sorescu'nun kullandığı köşe vuruşunda Dragus'un kontrol ederek vurduğu şut direkten döndü. Pozisyonun devamında Djilobodji'nin vuruşu ağlara gitti: 1-0
15'inci dakikada sol köşeden Ghoulam'un ceza sahası içerisinde attığı taça müsait pozisyondaki Kılama'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1
33'üncü dakikada orta alandan başlayan Hatayspor atağında sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in rakibin geçerek kaleye vurduğu şutu Nita kornere çeldi.
71'inci dakikada orta alandan başlayan konuk takımın atağında topla buluşan Fernandes'in ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı.
73'üncü dakikada sağ köşeden Sorescu'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
80'inci dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ömer Faruk Beyaz'ın pasında topla buluşan Strandberg'in müsait pozisyondaki vuruşu kaleci Nita'ya çarparak kornere çıktı.
82'nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Gradel ceza sahasına sokulduğu sırada Massanga'nın müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.
84'üncü dakikada topun başına geçen Dragus'un penaltı vuruşu auta çıktı.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı