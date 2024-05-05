Ümraniyespor evinde Erzurumspor FK’yi yıktı

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eren Tozlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Übeyd Adıyaman'da kaldı.

55. dakikada rakibini geçerek sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Titebah'ın içeri çevirdiği topa altıpas içerisinde Emre Demir'in yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

64. dakikada sağ taraftan Orhan Ovacıklı'nın yaptığı ortada altıpas çizgisinin sol tarafında Mustafa Yumlu'nun yaptığı vuruşta savunmada Cofie'nin sonda müdahalesiyle meşin yuvarlak ona çarpıp oyuna döndü.

89. dakikada Tiago Çukur'un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İlhami Siraçhan Nas, sağa çekip rakibini geçtikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0